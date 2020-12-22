КХЛ. Прямая трансляция матча СКА — ЦСКА

СКА на своей арене примет столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 22 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В нынешнем сезоне ЦСКА и СКА встречались один раз в Москве. Игра прошла в октябре и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Авторами заброшенных шайб стали Михаил Науменков и Константин Окулов (дубль), за СКА отличился Кирилл Марченко.