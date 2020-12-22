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  • 09:05,  22 декабря 2020
Хоккей
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КХЛ. Прямая трансляция матча СКА — ЦСКА

КХЛ. Прямая трансляция матча СКА &#8212; ЦСКА
Антон Бурдасов. Фото: официальный сайт СКА.

СКА на своей арене примет столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 22 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В нынешнем сезоне ЦСКА и СКА встречались один раз в Москве. Игра прошла в октябре и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Авторами заброшенных шайб стали Михаил Науменков и Константин Окулов (дубль), за СКА отличился Кирилл Марченко.

В турнирной таблице Западной конференции на данный момент лидирует ЦСКА, набрав 59 очков за 37 туров. Подопечные Валерия Брагина сыграли также 37 матчей и набрали 51 очко, это второе место в таблице конференции.

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