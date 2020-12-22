Бразильский нападающий «Гремио» Пепе попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает Goal.com, на 23-летнего футболиста также претендуют «Порту» и «Севилья».

Летом текущего года «Гремио» хотел получить за игрока не менее 20 миллионов евро, однако сейчас его стоимость снизилась до 15 миллионов. Ранее бразильцем интересовалась итальянская «Рома», однако посчитала требуемую за игрока сумму завышенной.

«Порту» уже делала «Гремио» предложение по Пепе: португальский клуб был готов заплатить 12 миллионов плюс 3 миллиона бонуса. Однако трансфер состоялся, так как у сторон возникли разногласия по дате сделки.

Пепе в нынешнем сезоне отыграл за «Гремио» 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. В чемпионате Бразилии клуб располагается на пятом месте, набрав 42 очка.