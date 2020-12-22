Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, кем хотела бы стать после завершения карьеры.

«Пока ещё совсем не определилась. С одной стороны, меня мама часто спрашивает, интересно мне будет быть тренером или я хочу совсем от фигурного катания отойти. Вот я тоже задумалась. Наверное, тренером для меня действительно очень интересно будет попробовать», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Спортсменка отметила, что будет иметь в виду этот вариант, однако хочет попробовать и что-то еще, отвлеченное от фигурного катания. Щербакова призналась, что пока не имеет никаких точных решений, но считает, что это нормально в её возрасте.

«Даже спокойнее от того, что я просто хожу в школу и не знаю, что будет дальше. А уже какая-то определённость к будущему есть. А меня уже есть профессия на данный момент», – сказала Щербакова.

Напомним, Щербакова выступит на чемпионате России, который будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря.