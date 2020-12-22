Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о проблемах в российском биатлоне.

Напомним, на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) команда установила антирекорд — 39 гонок без медалей.

По мнению Вяльбе, в данной ситуации нужно иметь терпение, а новому президенту СБР Виктору Майгурову нужно взять свои эмоции в кулак и настроиться на четырехлетнюю работу с нынешним тренерским штабом.

«Ведь самая большая проблема биатлона – это ежегодная замена тех, кто руководит тренировочным процессом. Так работать нельзя. Ни один человеческий организм не выдержит того, чтобы каждый год приспосабливаться к новой системе, к новым требованиям», — сказала Вяльбе, слова которой приводит RT.

Напомним, Майгуров возглавил СБР летом текущего года, до этого у руля организации стоял Владимир Драчев. При смене руководителя был обновлен тренерский штаб, в команду приглашены Валерий Польховский, Юрий Каминский и Михаил Шашилов.