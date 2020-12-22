На официальном сайте ATP вышла статья, посвящённая первой ракетке России Даниилу Медведеву. В материале подведены итоги сезона для российского теннисиста, главным достижением которого стала победа на Итоговом чемпионате в Лондоне.

Автор материала отмечает, что в Лондоне запомнилась не только победа Медведева, но и то, как он её отпраздновал.

«В типично холодном стиле Медведева. Не было ни слёз, ни криков, ни падения на колени: только сдержанная ухмылка, означающая выполненную миссию», — говорится в тексте.

Кроме того, в туре сделали прогноз на выступление россиянина в следующем сезоне.

«В 2021 году Медведев будет бороться за свой главный титул, поскольку он стремится стать первым россиянином, выигравшим турнир «Большого шлема» после победы Марата Сафина на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году», — считает автор.

Если Медведев одержит победу на турнире «Большого шлема», он станет всего лишь третьим представителем России, выигравшим мейджор после Сафина и Евгения Кафельникова.