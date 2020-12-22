Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможных трансферах сине-бело-голубых.

«Зениту» нужен минимум один защитник, причем уровня Лиги чемпионов. Как с краю, так и в центре. Если есть возможность найти футболиста, который закроет сразу две эти позиции — будет вообще хорошо», — сказал Игонин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

По мнению Игонина, розыгрыш Лиги чемпионов показал, что в «Зените» сейчас нет ни одного футболиста нужного уровня, в то время как перед командой ставится задача не просто выходить из группы, а быть еще выше.

«Наверное, нужен еще один футболист, который может сыграть в центре опорного полузащитника. Должны быть данные по отбору такие, как у Оздоева, но еще и чтобы атаковать умел», — добавил Игонин.

Он пояснил, что для чемпионата России хватает качеств Оздоева и Вилмара Барриоса. Они неплохо смотрелись и в Лиге чемпионов, но современный футбол требует умения развивать атаки, считает Игонин.

«Третий трансфер… Любому тренеру нужны футболисты, которые умеют забивать голы. Нужен такой игрок, который может забить из ничего, который может сам себе создать момент и его реализовать», — сказал Игонин.

Ранее появилась информация, что «Зенит» интересуется нападающим «Гремио» Пепе, на которого также претендуют «Порту» и «Севилья».