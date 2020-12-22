Болельщики фигурного катания в этом сезоне уже привыкли к постоянным снятиям спортсменов с соревнований, их травмам и болезням. Никто, пожалуй, не удивился и сейчас, когда один за другим фигуристы стали отказываться от участия в чемпионате России. Тем не менее, турнир в Челябинске стартует уже послезавтра, и интриг в нём будет предостаточно.

Кто точно не выступит и чьё участие под вопросом?

Первые потери турнир в Челябинске понёс, когда стало известно о снятии двух одиночников — Романа Савосина и Алексея Ерохова. Роман сдал положительный тест на коронавирус, а о причинах снятия Алексея пока ничего не известно. Впрочем, две недели назад, после заключительного этапа Кубка России, Ерохов говорил о небольшом повреждении, из-за которого пока не может прыгать четверные лутц и флип. Возможно, оно и стало причиной пропуска соревнований.

Не выйдет на челябинский лёд и действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев: он переболел коронавирусом, и врачи пока не разрешают ему соревноваться.

В танцах на льду тоже не будет чемпионов Европы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов перенесли сильную простуду и пока не готовы к старту. В парном катании тоже «минус один»: снялись Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

В остальном состав пока не изменился, но нет уверенности, что ещё одна-две фамилии не исчезнут из списков в ближайшее время. Пошли слухи о проблемах в группе Алексея Мишина, представители которой массово разболелись незадолго до чемпионата. Однако Елизавета Туктамышева, переболевшая ковидом, и Софья Самодурова уже точно вылетели в Челябинск — это можно увидеть в сториз их инстаграмов. Поэтому сомнения остаются в отношении Михаила Коляды и Анастасии Гуляковой, которые из-за болезни пропускали этап Кубка страны, а также Евгения Семененко.

Есть вопросы и по состоянию двукратной чемпионки России Анны Щербаковой, которая перенесла воспаление легких и еще не восстановилась до конца. По словам фигуристки, она не позволит себе пропустить турнир и даже не попробовать выступить. Формулировка не слишком многообещающая: не исключено, что Анна, даже доехав до Челябинска, будет не в силах исполнить обе программы. Тем более, что они не наработаны на тренировках.

«Отдельные элементы я тренирую без ограничений, но целиковые прокаты мы сейчас не делаем уже продолжительное время – может плохо сказаться», — рассказала Щербакова.

Кто будет создавать интригу?

Несмотря на отсутствие вышеназванных фигуристов, интрига в этом году сохранится во всех четырех видах — даже в танцах. Впервые в сезоне на льду появятся Александра Степанова и Иван Букин: в отсутствие Синициной и Кацалапова у них будет реальный шанс выиграть золотые медали, однако: а) высока вероятность, что без соревновательной практики их форма оставляет желать лучшего, б) Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро уже не боятся брать на себя роль ведущей пары — им приходилось делать это на протяжении всей осенней части сезона.

Именно между этими дуэтами развернется борьба за золото, однако не менее интересным будет соперничество за бронзу: новой и сразу полюбившейся зрителям паре Елизавета Худайбердиева/Егор Базин предстоит сражаться с победителями ЮЧМ-2018 Анастасией Скопцовой/Кириллом Алёшиным.

В женском катании будет жарко при любых раскладах: юное трио Тутберидзе (Валиева, Усачева и Хромых), Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева — такого состава не видел ни один чемпионат мира. В связи с отменой ЮЧМ-2021 чемпионат России становится для юниорок главной возможностью показать себя, поэтому полную самоотдачу можно ждать не только от Валиевой, но и от её подруг по команде.

Для взрослых участниц присутствие наступающих на пятки квадисток станет дополнительной мотивацией. К сожалению, коронавирус в этом году диктует свои условия: вряд ли та же Туктамышева после болезни задумывается о четверном, который ранее хотела стабилизировать именно к чемпионату России.

А вот для «русской ракеты» Саши Трусовой старт в Челябинске станет возможностью реабилитироваться за провал на Гран-при России. Как ни парадоксально это звучит, но Александра, первой из всей компании вписавшая свое имя в историю, еще ни разу не побеждала на чемпионате России: дважды пальма первенства доставалась Щербаковой. Но в этом году Аня не в лучшей форме, Алёна после коронавируса — тоже. Таким образом, при чистом прокате Трусова может, наконец, пополнить свою копилку наград долгожданным российским золотом.

У мужчин претендовать на победу будет Михаил Коляда — если, конечно, доберется до соревнований. Но легкого триумфа ждать не стоит: Андрей Мозалев и Пётр Гуменник уже неоднократно доказали, что и на взрослом уровне готовы бороться за те же высокие места, что и в юниорах. Будет интересно понаблюдать за Александром Самариным, который в октябре выступил на Кубке России, а затем из-за проблем со здоровьем пропал с радаров. Его нынешнее состояние — загадка для всех, и пока невозможно судить, готов ли фигурист включаться в борьбу за награды.

Огненный состав в этом году ожидается и в парном катании: чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, их главные соперники, а по совместительству партнеры по команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов, самая взрослая пара страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Все эти пары будут претендовать на медали, и кому-то придется остаться за бортом. На Гран-при России Козловский бросил неосторожную фразу, которая превратила его в антигероя: «Это наше место! В очередь!» — сказал Дмитрий после победы. И теперь дуэту предстоит отвечать за свои слова. Подтверждать лидерство надо было еще на этапе Кубка страны, но Бойкова и Козловский снялись из-за простуды, и Мишина/Галлямов остались без соперников. Но в Челябинске будет совсем другая история.

Конкурировать с четверкой лидеров будут вышедшие из юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. На взрослом уровне они пока не в состоянии выигрывать всё, в чем участвуют — спортсменам не хватает тройных прыжков, по сложности контента они уступают ведущим парам, но, тем не менее, их выступление точно не затеряется среди остальных.