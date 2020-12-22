Американский журналист Филипп Херш поделился информацией о возможной отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года.

«Мне рассказали, что ISU, вероятно, не примет решение о проведении или отмене чемпионата мира до следующего заседания совета, которое состоится 28 января», — написал Херш в своём микроблоге в «Твиттере».

Напомним, турнир должен пройти в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 22 марта.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене чемпионата Европы, который был запланирован на 25-31 января. Кроме того, не состоится и финал Гран-при. Изначально планировалось, что он пройдет в Пекине (Китай), но принимающая сторона отказалась от проведения турнира. ISU перенес соревнования на неопределенный срок и занимался поисками нового места, однако затем объявил об их отмене. Также был отменён и чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров—2021.