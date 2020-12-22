Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил уверенность в том, что после новогодних праздников будет зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом спортсменов.

«Думаю, после Рождества кто-то точно заразиться. Это критическая ситуация. Это самый критический момент в календаре Кубка мира. На Рождество люди собираются вместе, это неизбежно. Людей не остановишь», — сказал Бё, слова которого приводит NRK.

Йоханнес добавил, что не собирается устраивать масштабный праздник, а проведет время с женой и сыном, а также братом Тарьеем и его подругой. По мнению норвежца, это оптимальный вариант в данное время.

«Вероятно, в январе будут обнаружены случаи заражения. Этого избежать не удастся», — разделил позицию брата Тарьей Бё.

Напомним, Йоханнес Бё возглавляет общий зачет Кубка мира-2020/21 по итогам четырех этапов, которые прошли в Контиолахти и Хохфильцене.