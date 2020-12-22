Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о том, что биатлонист Карим Халили тренируется с лыжниками в группе Егора Сорина.

Вяльбе ответила на вопрос, не отвлекает ли это Сорина от основной деятельности.

«Карим – очень хороший парень, пример для любого спортсмена. Работа с ним точно никак не отвлекает Егора. Хотя результатами Халили он пока, естественно, не слишком доволен, я знаю это», — сказала Вяльбе, слова которой приводит RT.

Напомним, Карим Халили на старте сезона не прошел отбор в национальную команду на Кубок мира, однако присоединился к ней на третьем этапе в Хохфильцене (Австрия). На данный момент в его активе пока нет кубковых очков.