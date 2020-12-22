Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как 13 лет назад получил в подарок футболку швейцарца Роджера Федерера.

«Я проиграл ему в финале турнира в Гамбурге в 2007-м. До этого я выиграл 81 матч подряд на грунте. Это был исторический рекорд, я превзошёл результат Гильермо Виласа. В тот день я был рад, что получил футболку Федерера после поражения», — сказал Надаль, слова которого приводит Tennis World USA.

Испанец признался, что до сих пор хранит футболку — она находится в его музее.

Напомним, Надаль является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». В 2020 году он победил в финале Открытого чемпионата Франции, а также взял трофей в Акапулько (Мексика). На Итоговом турнире АТР в Лондоне испанец дошел до полуфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.