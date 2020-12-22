На вторник, 22 декабря, в России выявлено 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в стране сделано более 86,7 миллионов тестов на COVID-19. В общей сложности инфицированы 2 906 503 россиян: из них 51 912 человек скончались, 2 319 520 — выздоровели.

За последние сутки из жизни ушли еще 561 человек. 24 158 россиян были выписаны по выздоровлению. У 535 071 человек заболевание находится в активной стадии.

Самый большой прирост инфицированных по-прежнему наблюдается в Москве: за минувшие 24 часа в столице зафиксированы 7237 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавились 3760 пациентов, в Московской области — 1498.