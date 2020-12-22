Петербургский СКА выйдет на матч с ЦСКА в особенной экипировке в честь дня рождения: сегодня, 22 декабря, клубу исполняется 74 года.

Пресс-служба клуба напомнила, что 22 декабря 1946 года команда Ленинградского Дома Офицеров вышла на лёд в рамках первого чемпионата страны. Именно эту дату принято считать днём основания СКА и всего отечественного хоккея.

Напомним, сегодня СКА на своей арене примет ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. На данный момент «армейские» команды лидирует в турнирной таблице Западной конференции: после 37 матчей ЦСКА имеет 59 очков, СКА — 51.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.