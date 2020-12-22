В Эдмонтоне (Канада) стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Первый матч с участием сборной России U20 будет проходить 26 декабря.

Российская команда попала в группу В. Все матчи россиян на этом этапе турнира будут начинаться в 5:30 по московскому времени. Первым соперником станет сборная США. Затем, 28 декабря, россияне встретятся с национальной командой Чехии.

Групповой этап завершится до Нового года: 30 декабря сборная России сыграет с Австрией, 31 декабря — со Швецией.

Главным тренером команды является Игорь Ларионов. Ранее он сообщил, что в роли капитана команды в Эдмонтоне будет выступать нападающий петербургского СКА Василий Подколзин.