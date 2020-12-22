Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным российским спортсменом по версии жителей страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За Нурмагомедова проголосовали 10% опрошенных. Второе место занял нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, которого выбрали 8% участников. В первую пятерку также вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2%.

Напомним, Хабиб в последний раз выходил в октагон 24 октября 2020 года, он одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и защитил чемпионский титул. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед и ни одного поражения.