Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что хотел бы вновь видеть Александра Кокорина в составе своей команды.

«Ты знаешь, что ты футболист хорошего уровня, но конкуренция, 5-15 игровых минут за матч… Это тяжело. Иногда не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи», по моему последнему пасу», — сказал Нобоа, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Нобоа и Кокорин вместе выступали за три клуба. Сначала они играли за московское «Динамо» и петербургский «Зенит», затем Нобоа перешел в «Сочи». Во второй части прошлого сезона Кокорин тоже оказался в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

В летнее трансферное окно Кокорин, контракт которого с петербуржцами не был продлен, присоединился к составу «Спартака».

В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.