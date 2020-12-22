Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.

«Прежде всего, советую посетить Новую Голландию. Это очень интересное пространство, где зимой можно и отдохнуть, и покататься на коньках. Там множество интересных кафе, где вы прекрасно проведете время», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.

Тренер также отметил, что во время Евро-2020 болельщикам стоит посетить Летний сад, поскольку у него прекрасное расположение рядом с Марсовым полем.

«Не могу сказать, что часто гуляю по Летнему саду, но когда гуляю, то делаю это с ностальгией. Смотрю на него, проплывая мимо на кораблике. Хотел бы чаще туда приходить, но, к сожалению, не получается. Но гулять там я обожаю», — отметил Семак.

По его мнению, всем гостям Санкт-Петербурге также стоит увидеть Исаакивеский собор и подняться на колоннаду, с которой открывается красивый вид вне зависимости от того, в какую сторону смотреть.

«Думаю, вам обязательно нужно подняться туда, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета», — сказал Семак.