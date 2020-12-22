Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как Евгения Медведева отреагировала на свое второе место на Олимпиаде в Пхенчхане.

В интервью для YouTube-канала Василия Конова Боброва ответила на вопрос, много ли плакала Медведева после тех Игр.

«Да. Это не секрет, потому что каждый человек поймет, насколько это было больно, обидно. У меня тоже была ситуация с Олимпиадой 2014 года, где мы, так скажем, не взяли то, что хотели. Но мне кажется, для меня это не такой потерей было, как для Жени», — сказала Боброва.

По её мнению, соперничество Медведевой с Алиной Загитовой будут вспоминать всю жизнь, потому что о противостоянии Плющенко и Ягудина помнят до сих пор.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Загитова завоевала золотую медаль личного турнира, Медведева — серебряную. Обе спортсменки также являются серебряными призерами командного первенства.