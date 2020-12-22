Спортивный агент Ари Закарян поделился мыслями о будущем двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, которая в нынешнем сезоне пропустила все старты по состоянию здоровья.

«Бог наградил ее исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадет. Будет это на льду или вне его – покажет время. Но она реально одна из самых эрудированных фигуристок за все мое время работы в фигурном катании. Она найдет себя в этой жизни», — сказал Закарян, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Агент подчеркнул, что в фигурном катании сейчас очень жесткая конкуренция. Он заявил, что со слезами на глазах читает новости о том, что очередной российский фигурист прыгнул четверной или каскад 4-3 на фоне того колоссального удара, который нанесен по мировому катанию.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады в Пхенчхане.