Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение относительно того, стоит ли объединять лыжную и биатлонную федерации.

«Не нужно ничего ни к чему присоединять. Призывы к этому читаю очень часто и хочу сказать, что я не какой-то там суперский руководитель, а самый обыкновенный. Просто команда должна быть командой», — сказала Вяльбе, слова которой приводит RT.

Специалист отметила, что взаимоотношения внутри организации очень важны: необходимо, чтобы люди друг друга понимали, могли поставить плечо или дать нагоняй в нужный момент. Вяльбе подчеркнула, что в ходе рабочего процесса может ссориться и ругаться с тренерами, однако это не мешает впоследствии совместно обсуждать ситуацию и продолжать сотрудничество.

Напомним, под руководством Вяльбе российский лыжник впервые в истории выиграл общий зачет Кубка мира. Это сделал Александр Большунов в сезоне-2019/20.