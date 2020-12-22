Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию.

Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган, слова которого приводит РИА «Новости».

«Алёна Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — сказал Коган.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Косторная сдала положительный тест на коронавирус. В связи с этим спортсменка была вынуждена пропустить заключительный этап Кубка России в Москве. Как сообщала Яна Рудковская, заболевание проходило бессимптомно за исключением того, что у Алёны пропало обоняние. 15 декабря фигуристка вернулась к тренировкам.

Чемпионат России-2021 будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря.