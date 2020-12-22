Бывший голкипер сборной Испании и «Реала» занял должность заместителя генерального директора мадридского клуба.

Об этом сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.

«Касильяс — легенда «Реала», он представляет ценности нашего клуба, является лучшим вратарём в нашей истории», — говорится в сообщении клуба.

Подчеркивается, что спортивная карьера Касильяса и его человеческие качества были отмечены престижными наградами, и клуб гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой.

Напомним, Касильяс провел 25 лет в составе «Реала» и завоевал 19 трофеев, три из них — за победу в Лиге чемпионов. Голкипер отыграл 167 матчей за национальную сборную Испании, один раз выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы.