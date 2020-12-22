На официальном сайте Открытого чемпионата Австралии появился материал, посвященный российскому теннисисту Андрею Рублёву.

«Теннис — это его главная страсть. Это видно по его социальным сетям, где в большинстве постов показано, что он тренируется, играет и всё чаще побеждает», — говорится в тексте.

По мнению автора, преданность своему делу и сосредоточенность проявляются на корте, когда Рублев играет с высокой интенсивностью и «излучает кучу эмоций».

«В то же время он всё больше ценит игру после травмы запястья, полученной в 2019 году. Все эти элементы сложились воедино и обеспечили ему прорыв на корте и в рейтинге», — пишет автор.

Напомним, Рублев завершил минувший сезон на восьмой строчке рейтинга АТР. Он завоевал пять трофеев — в Дохе, Аделаиде, Санкт-Петербурге, Гамбурге и Вене.