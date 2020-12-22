Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал работу комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

Ранее журналист в эфире своей передачи пообещал, что телеканал выплатит 100 тысяч рублей российскому биатлонисту, который первым завоюет медаль Кубка мира. По мнению Тихонова, со стороны «Матч ТВ» это был просто пиар на команде, потому что призовые у спортсменов в десять раз больше, а 100 тысяч не хватит даже на один день содержания в Европе телебригады «Матч ТВ».

Тихонов также отреагировал на то, что передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» признана лучшей среди спортивных программ.

«Те, кто признал ее лучшей, – настоящие маразматики, а вам, госпожа Канделаки, я советую проверить Губерниева, потому что он выглядит так, как будто у него начальная стадия Паркинсона. Когда он смотрит в экран, трясет головой, как шеебойный голубь, потом трясет рукой туда-сюда. Это нехорошие симптомы», — написал Тихонов на своем сайте.