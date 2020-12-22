Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда выступят на чемпионате России в Челябинске.

«Несмотря на определенные сложности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Приложим для этого все усилия», – сказал Мишин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, чемпионат России в Челябинске будет проходить в период с 24 по 27 декабря 2020 года. Ранее Туктамышева переболела коронавирусом, у Коляды также были проблемы со здоровьем.

Сегодня, 22 декабря, Елизавета в историях своего «Инстаграма» сообщала, что они с Софьей Самодуровой уже отправились в Челябинск.