Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 22 декабря, сыграет против сербской команды «Црвена Звезда» матч 14-го тура регионального чемпионата Евролиги.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене», начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь:

Отметим, «Зенит» на данный момент идет на 7-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Команда Хавьера Паскуаля набрала за 13 игр 21 очко: 8 матчей «сине-бело-голубые» выиграли, еще 5 — проиграли. «Зениту» пришлось потерять очки в матчах с «Олимпиакосом», «Химками», «Фенербахче», мадридским «Реалом», а также московским ЦСКА.

«Црвена Звезда» обосновалась пока внизу турнирной таблицы, команда идет третьей с конца, на ее счету уже 10 поражений в чемпионате.