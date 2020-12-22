Игрок датской команды Astralis по CS:GO Лукас Bubzkji Андерсен поделился своими относительно гранд-финала онлайн-турнира IEM Global Challenge 2020 для его коллектива и окончание 2020 года.

Моя команда настолько хороша, что мне даже не пришлось играть. Отличное завершение года — три финала подряд и две победы. Теперь настало время подготовиться к 2021 году. Заслуженный отдых!

Датский коллектив Astralis одержал победу в гранд-финале онлайн турнира IEM Global Challenge 2020 против североамериканской команды Team Liquid. Для Лукаса gla1ve Россандэра данная встреча прошла без особых потрясений, и датчане выиграли своих соперников со счётом 3-0.

IEM Global Challenge 2020 проходил в онлайн-формате с 15 по 20 декабря среди восьми коллективов европейского и американского региона с призовым фондом в размере 500 000 долларов.