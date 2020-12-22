Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Данил gpK~ Скутин поделился своим мнением относительно персональной игровой формы и результатах его коллектива в рамках последних чемпионатах, включая EPIC League Season 2.

Я бы сказал, я тир-1.5 игрок. До тир-1 нужно ещё много работать. Тир-1 игрок всегда будет играть стабильно, иметь большой пул героев и допускать минимальное количество ошибок. Сейчас я не могу сказать такого о себе. Я, например, могу на Инвокере зайти первым на «тройку» без вижена.

Киберспортсмен также заявил, что до EPIC League команда очень сильно тренировалась и выкладывалась по максимуму, однако после турнира у ростера не было такого огня в глазах.

Ранее российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов.