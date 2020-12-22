Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов опроверг миф о том, что футболистам из Аргентины трудно адаптироваться в жизни и выступлениям в России.

В программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ» Евменов отметил, что не согласен с утверждением о том, что аргентинцам сложно в России. «Просто неправильных аргентинцев выбирали. Это не связано с тем, что аргентинцы хуже адаптируются в России. Просто связано с тем, что были совершены ошибки», — отметил экс-скаут «сине-бело-голубых».

Как считает Евменов, аргентинцы быстрее адаптируются к России, чем бразильцы, поскольку Аргентина — более европейская страна, климат в чем-то похож. «Но если бразилец адаптируется, он будет выглядеть сильнее. Потому что он бразилец», — отметил Евменов.