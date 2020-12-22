Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал выступления женской сборной России по биатлону в первой части сезона на Кубке мира.

«Претензии к женщинам? Все ужасно, как же еще. Мне не нравится моя роль, я все критикую всех, а хочется позитива уже», — приводит слова Васильева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Васильев отметил, что готов говорить конструктивно, но его мало кто слышит. По мнению эксперта, все биатлонистки сборной не готовы к выступлениям. Как считает Васильев, проблемы возникают и из-за российского специфического менталитета, поскольку русские люди часто позволяют себе вольницу.

«Той же Павловой нужно, прошу прощения за грубость, ротик поприкрыть и заниматься своими профессиональными делами, тогда, может быть, что-то получится», — заключил Васильев.