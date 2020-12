Комментатор Роман CaspeRRR Лепёхин поделился своим тором лучших игроков 2020 года. Лучшим проектон он назвал эксклюзив на PlayStation 4 The Last of Us Part 2, а на третьей позиции разместил MOBA от Valve Dota 2.

На втором месте расположилась Microsoft Flight Simulator. На четвертой строчке оказалась Diabotical, а замкнула топ-5 Rocket League.

TLOU2 MS Flight Simulator Dota2 Diabotical Rocket League

Лепёхин также добавил, что звание лучшей игры года надо отдать именно The Last of Us Part 2 хотя бы за детальную проработку персонажей, которую он не видел ещё ни в одной игре.

Ранее сайт Metacritic опубликовал список самых худших игр за текущий 2020 год. Многие пользователи прогнозировали, что в рейтинг обязательно попадёт недавний провальный выход Warcraft 3: Reforged, однако в агрегаторе данной игры не было.