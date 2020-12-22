Игрок в CS:GO Йоаким jkaem Мирбустад может присоединиться к российской киберспортивной организации EXTREMUM. Данную информацию опубликовал у себя инсайдер Ярек DeKay Льюис со ссылкой на личную информацию.

Ранее в сети появилась информация о том, что бывшие игроки состава 100 Thieves по CS:GO Аарон AZR Вард, Шон Gratisfaction Кайвай и Джей liazz Трегиллгас могут стать участниками команды EXTREMUM.

Организация 100 Thieves распустила свой состав в октябре 2020 года. Йоаким jkaem Мирбустад ушёл в состав по CS:GO Apeks, Джастин jks Сэвэйдж присоединился к Complexity, а трое остальных остались без организации.

Возможный состав EXTREMUM:

Йоаким jkaem Мирбустад Аарон AZR Вард Джей liazz Трегиллгас Шон Gratisfaction Кайвай

Ранее DeKay сообщил о том, что киберспортивная организация Fnatic может изменить свой шведский состав по CS:GO.