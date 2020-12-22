Датская команда Astralis вернулась на первую строчку в списке лучших коллективов мира по CS:GO по версии HLTV. Теперь «Датские роботы» снова являются лидерами сцены, как и три года до этого.

Французский коллектив Team Vitality упал на вторую строчку и теперь отстаёт больше чем на 100 очков, от лидеров таблицы. Российский ростер Natus Vincere не изменил свою позицию и до сих пор располагается на третьей строчке.

В четвёрку лучших вошли BIG, имея на своё счету 584 очка, а Heroic, в свою очередь спустились на одну позицию и имеют 472 балла. В десятку лучших вошёл североамериканский клуб Team Liquid, который после недавнего успешного выступления на онлайн-турнире IEM Global Challenge 2020. Коллектив поднялся на семь позиций вверх и теперь имеет 309 очков.

Среди СНГ-коллективов Virtus.pro опустилась на 12-ю строчку, а Gambit Esports сместила Evil Geniuses с 15-й позиции.