Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о методике отбора на январские этапы Кубка мира по биатлону.

Слова Богалий цитирует портал «Спорт день за днем». Экс-спортсменка отметила, что прогресс не существует в состоянии полного комфорта, нужно заставлять себя двигаться вперед.

«В целом меня несколько удивила методика отбора на январские этапы Кубка мира. Неужели теперь простого попадания в пасьют достаточно, чтобы автоматом проходить в основу сборной России?», — отметила Богалий, добавив, что многим спортсменам не помешало бы пройти отбор на внутреннем российском соревновании вместе с молодежью.

Также Богалий отметила, что отборочные соревнования «Ижевская винтовка», которые проводятся в декабре, не для всех удобны по логистике и по погоде. «Сам по себе это – отличный старт, но, может быть, его имеет смысл проводить во время чемпионата мира – для тех, кто там не выступает», — добавила Богалий, предложив проводит отбор в Санкт-Петербурге, где есть хорошая трасса.