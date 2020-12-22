Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о снятии Алены Косторной с чемпионата России в Челябинске, а также о возможности попадания в сборную на ЧМ 2021.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Леонова отметила, что команда на ЧМ всегда формируется по спортивному принципу. «Как Косторная поедет на чемпионат мира, если она не будет участвовать в отборах?», — сказала Леонова, добавив, что есть еще финал Кубка России, иногда отбор в сборную проходит и на этом турнире.

Также Леонова добавила, что расстановка сил на турнире без Косторной не поменяется, поскольку на чемпионате России выступит много хороших фигуристок.

«Возможно, мы увидим на пьедестале новые имена. Главное, чтобы было все в порядке со здоровьем», – сказала Леонова.

Напомним, ранее Алена Косторная снялась с ЧР в Челябинске, поскольку еще не до конца восстановилась после перенесенного коронавируса.