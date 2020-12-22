Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, как складывались его отношения с супругой, олимпийской чемпионкой в парном катании Татьяной Тотьмяниной.

В эфире «Русского Радио» Ягудин рассказал о том, что они до сих пор не понимают, зачем поженились, ведь Татьяна совсем не желала свадьбы.

«Она не из тех, кто мечтал о пышном торжестве, о белом платье и о том, чтобы в сей знаковый день весь мир крутился вокруг нее. Я в этом с ней солидарен», — отметил фигурист, подчеркнув, что решил быть с Татьяной много лет назад и продолжает с ней быть.

По мнению Ягудина, Тотьмянина для него — единственный ценный экземпляр, и другого такого же не существует. «Да, я много чего делаю в жизни сам, но без Тани я был бы сейчас бомжом где-нибудь», – сказал Ягудин.