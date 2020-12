Комментатор и ведущий в CS:GO Александр Enkanis Полищук рассказал о лучшей игре года, по своему мнению. Он заявил, что Final Fantasy VII Remake поразила своим погружением в игровой мир.

Final Fantasy VII Remake оказалась для меня лучшей игрой, вышедшей в этом году. Ничто не смогло так погрузить в себя, как эта магическая вселенная. Надеюсь, японцы не будут затягивать с разработкой продолжения!

Final Fantasy 7 — легендарная игра, сформировавшая в 1997 году не просто вектор развития жанра JRPG на долгие годы вперед, но и в целом облик японских игр нового поколения. В этом году вышел ремейк с улучшенной графикой и механикой.

Ранее комментатор Роман CaspeRRR Лепёхин поделился своим тором лучших игроков 2020 года. Лучшим проектон он назвал эксклюзив на PlayStation 4 The Last of Us Part 2, а на третьей позиции разместил MOBA от Valve Dota 2.