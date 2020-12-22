Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о шоуматчах, которые состоятся между бывшими участниками, текущими игроками и менеджментом компании в таких дисциплинах, как Dota 2 и CS:GO.
За Team Zero сыграют Данил Dendi Ишутин, Александр XBOCT Дашкевич, Иоанн Edward Сухарев, Арсений Ceh9 Триноженко и возглавлять этот ростет будет лидер украинского проекта Natus Vincere Александр ZeroGravity Кохвановский.
Матчи пройдут 22 декабря в 19:00 по московскому времени в честь 11-летий создания клуба Natus Vincere на канале twitch.tv/navitv
Участвующие команды:
Team Zero
- ZeroGravity
- ceh9
- Edward
- Dendi
- XBOCT
Team CEO
- HarisPilton
- ALWAYSWANNAFLY
- Iceberg
- s1mple
- m0NESY (+ секретный гость)
На стрим ожидается подключение гостей, связанных с «Рождёнными Побеждать» теми или иными способами. Так, должен присоединиться Виталий v1lat Волочай, Даурен AdreN Кыстаубаев и Роман Resolus1on Фоминок.
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