Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о шоуматчах, которые состоятся между бывшими участниками, текущими игроками и менеджментом компании в таких дисциплинах, как Dota 2 и CS:GO.

За Team Zero сыграют Данил Dendi Ишутин, Александр XBOCT Дашкевич, Иоанн Edward Сухарев, Арсений Ceh9 Триноженко и возглавлять этот ростет будет лидер украинского проекта Natus Vincere Александр ZeroGravity Кохвановский.

Матчи пройдут 22 декабря в 19:00 по московскому времени в честь 11-летий создания клуба Natus Vincere на канале twitch.tv/navitv

Участвующие команды:

Team Zero

ZeroGravity

ceh9

Edward

Dendi

XBOCT

Team CEO

HarisPilton

ALWAYSWANNAFLY

Iceberg

s1mple

m0NESY (+ секретный гость)

На стрим ожидается подключение гостей, связанных с «Рождёнными Побеждать» теми или иными способами. Так, должен присоединиться Виталий v1lat Волочай, Даурен AdreN Кыстаубаев и Роман Resolus1on Фоминок.