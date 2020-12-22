Nevasport вспоминает всех чемпионок России за последние 20 лет и их победные выступления. Кто заслуженно выигрывал турнир со сложнейшим контентом, а кто — мимолетно и случайно?

С 2001 по 2006-й годы золото чемпионатов России по фигурному катанию доставалось то Ирине Слуцкой, то Елене Соколовой — по 3 победы одержала каждая. И если фамилию Слуцкой знают даже те, кто за фигурным катанием почти не следит — ведь эта фигуристка принесла победы на ЧМ, а споры о её непобеде на Олимпиаде 2002 года ведутся до сих пор. Елена Соколова за пределами России ни одного крупного турнира не выиграла — на ЧМ и ЧЕ её лучший результат — серебро.

Стоит отметить, что все это время чемпионаты России проходили по старой судейской системе, без оценивания каждого элемента. На первом же таком турнире Елена Соколова показала очень слабое выступление и больше не соревновалась.

ЧР-2007 стал первым, проведённым по новой системе судейства, и его с результатом в 146,20 баллов выиграла Ксения Доронина. Тогда это было сенсацией, ведь еще за год до этого фигуристка была лишь на 13-м месте, но сумела обогнать опытных и успешных соперниц. Спустя год Дорониной удалось выиграть ЧР еще раз. Её выступление нельзя было назвать блестящим: в короткой программе был хороший стандартный набор даже по меркам сегодняшнего дня, а в произвольной программе случились и падения (в т.ч. с тройного сальхова), и бабочки.

На ЧР-2009 был установлен новый рекорд: турнир женщин-одиночниц выиграла 12-летняя Аделина Сотникова. Произошел скачок в победных баллах — подопечная Елены Буяновой набрала 160,55 баллов. Второе место заняла ровесница Сотниковой Елизавета Туктамышева, уступившая лидеру меньше балла.

Олимпийский ЧР-2010 выиграла Ксения Макарова, задравшая планку баллов для победы на отметку в 178,90. Каким-то особенно сложным контентом фигуристка не хвасталась: в короткой программе, например, стоял каскад из двух тройных тулупов. Выиграть турнир и поехать на ОИ в Ванкувере это Макаровой не помешало, однако та победа так и осталась для девушки единственной.

На ЧР-2011 золото себе вернула Аделина Сотникова, почти пробившая отметку в 200 баллов. Фигуристка блеснула каскадом из лутца и риттбергера (с полупадением в короткой и чистым в произвольной). То же оружие помогло будущей олимпийской чемпионке взять и ЧР-2012.

Настал ЧР-2013 и своей победы, наконец, дождалась Елизавета Туктамышева. Тогда она выступала еще без своего коронного тройного акселя, но впечатлила судей шикарными лутцами и общим высоким техническим уровнем. Увы, в следующем году на олимпийском ЧР этого добиться не удалось: турнир вновь выиграла Аделина Сотникова, набравшая уже 212,77 баллов в сумме, а второе место заняла Юлия Липницкая, они и получили путевки на игры.

Годом позже чемпионат России выиграла Елена Радионова. Будь на тот момент тройной аксель у Елизаветы Туктамышевой, ей бы быть первой на том турнире, но подопечная Алексея Мишина включила его в программу только к чемпионату мира. А на национальном турнире для победы оказалась важнее стабильность и пластика Радионовой.

2016-2017 года — это эра доминирования Евгении Медведевой. Свою первую победу на турнире она одержала весьма сдержано, но эффектно. Планка баллов — уже на уровне 234,88. Спустя год фигуристка уже откровенно пижонила в произвольной программе, прыгая каскад из трех тройных прыжков — потому что могла. В олимпийский ЧР-2018 подобный результат в отсутствие Медведевой показала Алина Загитова. Завоевать медаль помогли невероятная сложность и чистота исполнения элементов: вспоминаем «Дон Кихота» с прыжками во второй половине и каскадом лутц-риттбергер.

А уже с турнира-2019 в Саранске настала эра четверных. С этого момента турнир выигрывали только спортсменки с четверными прыжками в арсенале, точнее, одна спортсменка — Анна Щербакова. Если для своей первой победы Аня смогла совладать только с одним четверным лутцем, то год спустя в Красноярске их было уже два (один в каскаде с тройным тулупом), а также четверной флип. В сумме Щербакова набрала такие заоблачные баллы, что результат подобный не снился и многим мужчинам-фигуристам.

Кто в продолжающуюся эру четверных выиграет чемпионат России-2021, мы узнаем уже на этой неделе.