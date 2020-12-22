Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в лыжных гонках Стина Нильссон попала в состав сборной Швеции по биатлону на январские этапы Кубка IBU.

Нильссон вошла в список биатлонисток, которые поедут на этап Кубка IBU в Арбере, который был опубликован на официальном сайте федерации биатлона Швеции. Также в состав попали Эмма Нильссон, Элизабет Хёгберг, Тильда Йоханссон, Сара Андерссон, Ингела Андерссон и Элла Халварсон.

На январских этапах Кубка мира в Оберхофе будут соревноваться Ханна и Эльвира Оберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Йоханна Скоттхайм и Анна Магнуссон.

Напомним, Стина Нильссон перешла из лыжных гонок в биатлон по окончании сезона-2019/20. Спортсменка занималась по особой программе с упором на стрельбу, на прошлой неделе она впервые попала на подиум в биатлонной гонке: на тестовых соревнованиях в Эстерсунде.