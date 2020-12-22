Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Ставиский высказался о том, каким руководителем является Этери Тутберидзе.

В интервью RT Ставиский отметил, что Этери Тутберидзе и Алексей Мишин — это совершенно разные фигуры.

«Как сказал в своё время один из журналистов, сравнивая Мишина и Тарасову, если Алексей Николаевич — прекрасный повар, то Татьяна Анатольевна — прекрасный официант», — сказал Ставиский, добавив, что Тутберидзе — прекрасный и своеобразный руководитель, хоть и не тот человек, который ставит спортсменам прыжки.

Как считает Ставиский, Тутберидзе выделяет ее подход к процессу, поскольку она — жесткий руководитель, иногда даже слишком.

«В Европе, может быть, её не приняли бы вообще. Но она даёт результаты. Все её девочки постоянно рвутся к победе и выигрывают», — сказал фигурист, подчеркнув, что сильно уважает Тутберидзе как организатора, поскольку очень важно и найти лед, и хореографов, и технических специалистов, а затем объединить единой целью.