Российский фигурист, олимпийский чемпион 2014 года в Сочи Никита Кацалапов высказался по поводу того, что они с Викторией Синициной решили сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Слова Кацалапова цитирует сайт телеканала «Звезда». Фигурист обратился к любителям фигурного катания и к болельщикам пары Синицина/Кацалапов, поскольку они с Викторией хотят быть откровенными.

Кацалапов отметил, что в этом сезоне их пару преследуют травмы и болезни, но они с огромным желанием готовились и участвовали в соревнованиях.

«К сожалению, некоторое время назад мы переболели коронавирусом. Я — в легкой форме, Виктория — в тяжелой, с частичным поражением легких», — сказал фигурист, подчеркнув, что в связи с этим по рекомендации врачей подготовка, а также участие в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске не является возможным.