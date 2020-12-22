Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новости о снятии Алены Косторной с чемпионата России по фигурному катанию по состоянию здоровья.

Слова Родниной цитирует портал «Чемпионат». «Снялась — значит не выздоровела. Не знаю, как это скажется на конкуренции. Я не видела, в каком она состоянии», — отметила Роднина, подчеркнув, что какое-то время Косторная не каталась.

«Это тренер может сказать, который каждый день присутствует на тренировках. Если вы считаете, что я могу гадать на кофейной гуще, то нет», — заключила экс-фигуристка.

Напомним, Алена Косторная в начале декабря снялась с пятого этапа Кубка России из-за положительного теста на коронавирус. Фигуристка только неделю назад приступила к тренировкам после болезни.