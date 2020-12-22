Петербургский СКА начал встречу с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца».

Прямую трансляцию матча можно найти по ссылке здесь.

На данный момент «армейские» команды лидирует в турнирной таблице Западной конференции: после 37 матчей ЦСКА имеет 59 очков, СКА — 51. В общей таблице КХЛ команды занимают 2-е и 3-е место соответственно.

Хоккеисты СКА выйдут на матч с ЦСКА в особенной экипировке в честь дня рождения: сегодня, 22 декабря, клубу исполняется 74 года. 22 декабря 1946 года команда Ленинградского Дома Офицеров вышла на лёд в рамках первого чемпионата страны, этот день и считается днем основания ХК СКА.