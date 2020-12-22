Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против сербского коллектива «Црвена Звезда» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2020/21.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене», зрителей на игре нет в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

«Зенит» на данный момент идет на 7-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Команда Хавьера Паскуаля набрала за 13 игр 21 очко: 8 матчей «сине-бело-голубые» выиграли, еще 5 — проиграли. «Зениту» пришлось потерять очки в матчах с «Олимпиакосом», «Химками», «Фенербахче», мадридским «Реалом», а также московским ЦСКА.

«Црвена Звезда» обосновалась пока внизу турнирной таблицы, команда идет третьей с конца, на ее счету уже 10 поражений в чемпионате.