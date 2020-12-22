Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала брендированные защитные маски.

На видео в новом официальном «Инстаграме» команды Тутберидзе показывается, как на обычную чёрную гигиеническую маску наносят название команды — TeamTutberidze вместе со значком хэштега.

Напомним, ближайшим турниром для спортсменов группы Этери Тутберидзе станет чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Соревнования пройдут на арене «Трактор», где обычно выступает одноименная хоккейная команда, с 24 по 27 декабря.

В списке участниц турнира женщин-одиночниц значатся двухкратная чемпионка России, действующая победительница турнира Анна Щербакова, а также трое спортсменок-юниорок, которым в этом году исполнилось 14 лет: Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.