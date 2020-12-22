Петербургский СКА и московский ЦСКА обменялись шайбами в первом периоде матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2020/21.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», на данный момент счет в матче 1:1.

Счет в игре открыли хоккеисты команды хозяев: на третьей минуте шайбу забросил Антон Бурдасов, сумевший реализовать большинство. Результативными передачами на него отметились Андрей Кузьменко и Василий Токранов.

Спустя минуту СКА пропустил: в составе московский «армейцев» отличился Никита Сошников. Ему ассистировали Брендан Лайпсик и Артём Чмыхов.

Хоккеисты ЦСКА получили два штрафа за первый период: на скамейку штрафников отправлялись Артем Блажиевский и Клас Дальбек.