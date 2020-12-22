Болельщики петербургского футбольного «Зенита» проголосовали за лучшего игрока команды в декабре 2020 года.

Опрос проходил в официальной группе «Зенита» в социальной сети «Вконтакте». Голосование выиграл полузащитник команды Алексей Сутормин, он также недавно начал выступать и на позиции крайнего защитника.

В голосовании Сутормин набрал 22,61% голосов. Второе место в опросе занял Сердар Азмун, он отстал от Сутормина менее, чем на 1 процент и набрал 21,85% голосов. Третьим стал Артем Дзюба, ему отдали свои голоса 18,23% участников опроса.

В декабре 2020 года Алексей Сутормин сыграл в составе «Зенита» 5 встреч, на его счету три голевых передачи. Ранее при лучшему игроку месяца Сутормин в «Зените» не получал.