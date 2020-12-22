Петербургский СКА и московский ЦСКА продолжают играть вничью после первых двух периодов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/21.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», на данный момент счет в матче 1:1.

Во втором периоде судья встречи в общей сложности пять раз отправлял хоккеистов на скамейку штрафников, однако ни СКА, ни ЦСКА не удалось реализовать большинство. В составе петербургских армейцев по две минуты получили Степан Старков и Данила Галенюк (за задержку и удар клюшкой соответственно). У ЦСКА по две минуты штрафа получили Андрей Локтионов, Мэт Робинсон и Константин Окулов.

В первом периоде за СКА отличился Антон Бурдасов, а за ЦСКА — Никита Сошников. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.