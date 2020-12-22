Петербургский СКА и московский ЦСКА вничью завершили основное время матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». На данный момент счет в игре 3:3.

В третьем периоде СКА удалось с самого начала вырваться вперед и сделать счет 3:1. На 46-й минуте отличился Иван Морозов, на 56-й минуте результат закрепил Кирилл Марченко.

В концовке встречи ЦСКА удалось молниеносно отыграться: за полторы минуты до сирены по шайбе забросили Константин Окулов и Максим Шалунов.

Победитель игры определится в овертайме или по итогам серии буллитов.

Отметим, первый матч между этими соперниками в текущем сезоне КХЛ игра завершилась победой ЦСКА в основное время.